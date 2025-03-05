İş Sağlığı ve Güvenliği Düzenlemesi

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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetine yönelik düzenlemeye ilişkin olarak, "Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılan düzenlemeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gelişen ihtiyaçlara yönelik politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan 2 yeni karar sayesinde; 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesi için alınması gereken eğitimlerin yaygınlaşmasını sağlıyoruz.

Az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ile 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışanlara verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yönelik yeni adımlar atıyoruz."