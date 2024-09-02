İş Sanat Parlayan Yıldızlar Başvuruları Başladı

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İş Sanat tarafından genç müzisyenlerin kariyerine destek olmak ve gençlere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen Parlayan Yıldızlar'ın 2024-2025 sezonuna başvurular alınmaya başladı.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 2002'den bugüne 123 genç müzisyenin yer aldığı programa başvurular "www.issanat.com.tr" adresinden yapılabilecek.

Adaylar, YouTube ve Vimeo gibi dijital platformlara yükledikleri performans videolarının linklerini içeren başvuru formunu, 16 Eylül'e kadar gönderebilecek.

Program için 12-13 Ekim'de İş Kuleleri Salonu'nda seçmeler gerçekleştirilecek.

Seçilen genç müzisyenler, İş Sanat'ın kasım ayında başlayacak 25. sezonunda konser verme imkanı bulacak.