İş yerine arı istilası: Binlercesi iş yerini bastı, esnaf neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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İş yerine arı istilası: Binlercesi iş yerini bastı, esnaf neye uğradığını şaşırdı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde binlerce bal arısı, sanayideki işyerlerini bastı. Arıları uzaklaştırmak için duman, su ve hava kullanıldı. Esnaf, arıların nereden geldiğini ve nasıl geldiğini bilmediğini belirtti.

26.04.2024 19:14
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İş yerine arı istilası: Binlercesi iş yerini bastı, esnaf neye uğradığını şaşırdı

Şanlıurfa'da binlerce bal arısı iş yerini bastı

Arıları duman, su ve hava ile uzaklaştırmaya çalıştılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde nereden geldiği belli olmayan arılar, sanayideki işyerlerini bastı. Arıların baskınına çalışırken yakalanan esnaf neye uğradığını şaşırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesinde yaşandı. Bölge esnafı her zaman olduğu gibi sabah sanayiye giderek işyerlerini açtıktan sonra çalışmaya başladı.

Bir anda bastılar

İşyerinde çalışan esnaf gökyüzünden bulut şeklinde bir karartı olduğunu gördü. Yaklaşan karartıya dikkatlice bakan esnaf, binlerce bal arısının kendilerine doğru geldiğini fark etti. İlk şoku atlatan esnaf, dışarı kaçarak arı sokmalarına karşı kendilerini korumaya çalıştı.

Arıları uzaklaştırmak için her yolu denediler

Sanayi esnafı, işyerlerini istila eden arılardan kurtulmak için her yolu denedi. İlk önce ateş yakıp duman yaparak arıları uzaklaştırmaya çalışan esnaf, bunu başaramayınca bu defa hava tabancasıyla arılara müdahale etti. İşyerlerine hava sıkan esnaf, arıların dışarı kaçmasını sağlamaya çalıştı. Bunun da işe yaramadığını gören esnaf, bu defa tazyikli su ile arıları uzaklaştırmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat mücadele eden esnaf, sonunda arılardan kurtulmayı başardı.

Geçen yıl da aynı olay yaşandı

Geçen yıl da aynı şekilde arıların baskınına uğradıklarını söyleyen sanayi esnafı Halil Ölmezler, "İşyerinde çalışırken aniden bulut şeklinde arıların geldiğini gördük. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ondan sonra kendi imkanlarımızla, onlara da zarar vermemek için hafif bir duman yaptık. Bizi de rahatsız ettiler çünkü burada iş yapamaz olduk. Aynı şekilde geçen yıl da bunu yaşadık. Nereden geliyorlar, ne şekilde geliyorlar bilmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İş yerine arı istilası: Binlercesi iş yerini bastı, esnaf neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

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