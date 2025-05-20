İSBİKE Bisiklet Okulu 2025 Eğitim Sezonuna Başlıyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK AŞ tarafından kurulan İSBİKE Bisiklet Okulu, 2025 yılı eğitim sezonuna başlıyor. Bisiklet binmeyi bilmeyen ya da bisiklet korkusu olan bireyler için düzenlenen eğitimlere başvurular 20 Mayıs'ta başladı. İlk ders, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK AŞ tarafından kurulan İSBİKE Bisiklet Okulu, 2025 yılı eğitim sezonuna başlıyor. Bisiklet binmeyi bilmeyen ya da bisiklet korkusu olan bireyler için düzenlenen eğitimlere başvurular 20 Mayıs'ta başladı. İlk ders, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde yapılacak. 2021 yılından bu yana hizmet veren İSBİKE Bisiklet Okulu, bu yıl da Yenikapı Bisiklet Evi ile Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda ücretsiz eğitimler verecek. Eğitimler, Yenikapı'da pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri; Maltepe'de ise çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri düzenlenecek.

Her biri yaklaşık 4 saat sürecek olan eğitimler, haftada 4 gün ve günde 2 seans şeklinde gerçekleştirilecek. Katılımcılar, hem teorik hem uygulamalı eğitimlerle bisiklet sürme becerilerini geliştirecek. Eğitim sonunda dijital katılım belgesi verilecek.

"Kadınlar ve çocuklara öncelik"

7 yaş ve üzeri bireylerin katılımına açık olan bisiklet okulu, özellikle kadınlar ve çocukları hedefliyor. Her eğitmene ortalama 5 katılımcı düşecek şekilde planlanan eğitimlerde, 15 günlük periyotlarla yeni başvuru dönemleri açılacak. Kayıtlar, bisikletokulu.isbike.istanbul adresinden yapılabiliyor.

Kuruluşundan bu yana yaklaşık 16 bin kişiye ücretsiz bisiklet eğitimi veren İSBİKE Bisiklet Okulu'nda katılımcıların yüzde 82'sini kadınlar oluşturdu. En yoğun katılım 30-60 yaş aralığında gerçekleşti. İSBİKE, İstanbul'da bisikletli ulaşımı yaygınlaştırarak daha sağlıklı, çevreci ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.