İSBİKE Projesi Mecliste Tartışıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, son 1 yıldır faaliyet göstermeyen Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) bisikletlerinin son durumuna ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi aralık ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Yasin Özdemir, İSBİKE projesinin, İBB yönetiminin göreve geldiği tarihten itibaren sürekli arızalar, eksiklikler ve şikayetlerle gündeme geldiğini belirtti.

İBB tarafından Aralık 2023'te, mobil uygulama üzerinden projenin bakım onarıma alındığı bildirilerek kapandığını hatırlatan Özdemir, "Gelinen aşamada 1 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen bisikletlerin bakıma alınmadığı, tam tersine belirli otopark alanlarında çürümeye terkedildiği ve hiçbir çalışma yapılmadığı tarafımızca tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin, İSBİKE'ı gündeme taşıdığını aktaran Özdemir, CHP'li Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik'in söz alarak, elde kalan bisikletlerin bakım onarım işlemlerinin yapıldığını ve birçoğunun tamamlandığını, çok yakında İSBİKE'ın İstanbulluların hizmetine sunulacağını beyan ettiğini söyledi.

Söylenen sözlerin gerçekleştirilmediğini belirten Özdemir, "2023 yılı Aralık ayında bakım ve onarıma alındığı iddiası ile kapatılan İSBİKE projesi ile ilgili aradan geçen 1 yıllık süreçte çalıştay, kokteyl ve reklam dışında hangi somut çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirilmiştir? 1 yıllık bir sürede on binlerce konutun yapılarak, oturuma hazır şekilde depremzede vatandaşlarımıza teslim edildiği bir ortamda, basit bir bisiklet projesinin bakım ve onarımının gerçekleştirilerek tekrar faaliyete alınması için daha kaç yıl süre gereklidir?" diye sordu.

İSBİKE projesinin tekrar ne zaman faaliyete başlayacağını soran Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İSBİKE uygulaması üzerinden abonmanlardan alamadıkları bir hizmet karşılığında tahsil edilen abonelik-depozito bedelleri iade edilmiş midir? Kaybolan ve çürümeye terk edilen bisikletlerin sayısı kaçtır? 1 yılı aşkın süredir hiçbir bakım işlemi yapılmayan ve bakımsızlıktan çöp konteynırlarına dönen bisiklet istasyonları ile ilgili çalışma yapılmış mıdır? Bisikletlerin kaybolmasına, çürümesine ve bisiklet istasyonlarının harabeye dönmesine sebebiyet veren kamu görevlileri kimlerdir? 16 milyona yakın İstanbullunun vergileriyle temin edilen bisikletlerin kaybolmasına, çürümeye terk edilmesine ve bisiklet istasyonlarının harabeye dönmesine sebebiyet veren kişi veya kişiler hakkında idari soruşturma başlatılmış mıdır? Kamu zararına sebep olan görevlilerden zararın tazmini için rücu işlemi başlatılmış mıdır?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.