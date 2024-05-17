İscehisar Belediyesi'nden Vatandaşlara Daha İyi Hizmet: 'Beyaz Masa' Projesi - Son Dakika
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İscehisar Belediyesi'nden Vatandaşlara Daha İyi Hizmet: 'Beyaz Masa' Projesi

İscehisar Belediyesi\'nden Vatandaşlara Daha İyi Hizmet: \'Beyaz Masa\' Projesi

İscehisar Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla 'Beyaz Masa' birimini kurdu. Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, Beyaz Masa'nın vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini ilgili birimlere ileterek geri dönüş sağlayacağını belirtti.

17.05.2024 11:03
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İscehisr Belediyesi bünyesinde "Beyaz Masa" projesi hayata geçirildi.

Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, yaptığı açıklamada, ilçedeki vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için "Beyaz Masa" biriminin kurulduğunu belirtti.

İscehisarlıların fikirlerinin kendileri için değerli olduğunu aktaran Kılınçarslan, "Beyaz Masa, belediyenin vatandaşa açılan ilk kapısı olacak. Beyaz Masa, vatandaşlarımızın talep, şikayet ve önerilerini ilgili birimlere ileterek vatandaşlara geri dönüş sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Seyhan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İscehisar Belediyesi'nden Vatandaşlara Daha İyi Hizmet: 'Beyaz Masa' Projesi - Son Dakika

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