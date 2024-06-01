İscehisar'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Yıl Sonu Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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İscehisar'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Yıl Sonu Etkinliği Düzenledi

İscehisar\'da 4-6 Yaş Kur\'an Kursu Öğrencileri Yıl Sonu Etkinliği Düzenledi

Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesinde bulunan Aliye Ana Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yıl sonu etkinliğinde, Fatih Sultan Mehmet 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, öğrendikleri ilahileri, duaları, sureleri ve hadisleri okudu. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Yardımcısı da etkinliğe katılarak öğrencilerin başarısını kutladı.

01.06.2024 09:23
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Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Aliye Ana Ortaokulu'nun konferans salonundaki etkinlikte, Fatih Sultan Mehmet 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, yıl boyunca öğrendikleri ilahileri, duaları, sureleri ve hadisleri okudu.

Programa katılan İlçe Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, öğrencilerin özel gününde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İscehisar Belediye Başkan Yardımcısı Nübüvvet Göral da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İscehisar'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Yıl Sonu Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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