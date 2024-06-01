İscehisar'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Kermes Etkinliği" gerçekleştirildi.
İlçe stadyumundaki şenliği başlatan İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kılıçtürk ile ilçe protokolü üyeleri, şenlik kapsamında çocuklarla oyunlar oynadı.
Şenlik, oyunlarda dereceye giren çocuklara ödül verilmesinin ardından sona erdi.
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