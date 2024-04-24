İscehisar Kaymakamı, Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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İscehisar Kaymakamı, Belediye Başkanını Ziyaret Etti

İscehisar Kaymakamı, Belediye Başkanını Ziyaret Etti

İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, belediye başkanı seçilen Seyhan Kılınçarslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçenin sosyal, kültürel ve eğitim alanlarıyla ilgili konular görüşüldü. Başkan Kılınçarslan, uyum ve işbirliği içinde hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti. Kaymakam Kılıçtürk ise yeni görevinde başarılar diledi.

24.04.2024 12:59
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İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, belediye başkanı seçilen Seyhan Kılınçarslan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılınçarslan, Kaymakam Kılıçtürk'le, ilçenin sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki konularla görüş alışverişinde bulundu.

Kılıçaraslan, ziyaretle ilişkin yaptığı açıklamada, "İscehisar'ımıza en iyi hizmeti verebilmek için uyum ve işbirliği içerisinde birlikte devam edeceğiz." dedi.

İlçe Kaymakamı Kılıçtürk de belediye başkanı Kılınçarslan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

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