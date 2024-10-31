İşCep, Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması Seçildi - Son Dakika
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İşCep, Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması Seçildi

İş Bankası'nın mobil uygulaması İşCep, Global Finance tarafından yılın en iyisi seçildi.

31.10.2024 12:00
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TÜRKİYE İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulaması İşCep, uluslararası finans yayını Global Finance dergisi tarafından düzenlenen 'En İyi Dijital Banka Ödülleri'nde, geçtiğimiz yılın ardından bir kez daha 'Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması' seçildi. Londra'da düzenlenen törende, ödülü İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle aldı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yurt dışında ve yurt içinde aldıkları ödüllerle bankanın 100'üncü yılına yakışır bir biçimde tarihe not düşmeye devam ettiklerini belirterek şöyle dedi:

"İkinci yüzyılımıza 'Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık' uygulamasıyla girmek bizler için gurur verici. Aldığımız ödüllerin, çalışmalarımızın uluslararası itibarlı kuruluşlar tarafından izlendiğini ve yaptıklarımızın uluslararası arenada da görünür hale geldiğini göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İşCep'i, Geleceğin Bankası vizyonumuz için lokomotif platform olarak konumlandırıyoruz. Bu başarıyı, hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalar ve ülkemize değer katma yaklaşımıyla yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucu olarak görüyorum."

İŞCEP'İN KULLANICI SAYISI 15 MİLYONA ULAŞTI

'En İyi Dijital Banka Ödülleri'nde kazananlar, müşterilerin dijital hizmetleri kullanmaya teşvik edilmesindeki başarı, ürün yelpazesinin genişliği, dijital müşteri sayısındaki büyüme, uygulamaların işlevselliği gibi kriterlere göre seçiliyor. İş Bankası, dijital bankacılıkla ilgili toplam 17 kategoride ödüle layık görüldü.

2007 yılında Türkiye'nin ilk mobil bankacılık uygulaması olarak hayata geçirilen İşCep, 15 milyon kullanıcıya sahip. Günde 6 milyon kişi tarafından 20 milyon kez ziyaret edilen uygulamadan 740'tan fazla farklı bankacılık işlemi yapılabiliyor. İş Bankası'nın her 2 yeni müşterisinden biri, İşCep üzerinden müşteri oluyor. Bankanın, süper uygulama stratejisi doğrultusunda geçtiğimiz yıl İşCep'e dahil ettiği 'İşCep'le Hayatım' platformuyla bir yılda 4,5 milyonu aşkın kullanıcı etkileşime geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İşCep, Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması Seçildi - Son Dakika

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