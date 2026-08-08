İşçi Göçüğü: 1 Ölü, 1 Yaralı
Adana'da su projesi çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında göçük altında kalan 5 işçiden Necmettin Tok (55) hayatını kaybetti, Bekir Çelik (57) ise yaralı olarak kurtarıldı. 3 işçinin ise kendi imkanlarıyla kurtulduğu bildirildi. Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tok'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Kaynak: DHA
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