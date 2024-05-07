İşçi haklarını güçlendiren direktif kabul edildi - Son Dakika
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İşçi haklarını güçlendiren direktif kabul edildi

İşçi haklarını güçlendiren direktif kabul edildi

Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi Ay, Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi'nin Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildiğini belirterek, bu direktifin işçi haklarını ve sendikaların rolünü güçlendirerek sürdürülebilir bir iş dünyasının oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Direktif, tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe faaliyet gösteren birçok firmayı yakından ilgilendiriyor. Öz İplik İş Sendikası Uluslararası İlişkiler Sekreteri Fulya Pınar Özcan ise Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen diğer bir direktifin Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetle Mücadeleye ilişkin olduğunu belirtti.

07.05.2024 12:01
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Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi Ay, Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi'nin 24 Nisan'da Avrupa Parlamentosunca (AP) kabul edildiğini belirterek, "Bu direktif, işçi haklarını ve sendikaların rolünü güçlendirerek sürdürülebilir bir iş dünyasının oluşturulmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Ay, yaptığı yazılı açıklamada, ulusal ve uluslararası düzeyde emeği ve emekçiyi ilgilendiren bütün düzenlemeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi'nin 24 Nisan'da AP tarafından kabul edildiğine dikkati çeken Ay, şunları kaydetti:

"Bu direktif, işçi haklarını ve sendikaların rolünü güçlendirerek sürdürülebilir bir iş dünyasının oluşturulmasına katkı sağlayacak. Çalışan hakları kapsamında, sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının tanınması ve desteklenmesi önemli. Doğrudan ve dolaylı iş ilişkileri de dahil olmak üzere bir şirketin kendi operasyonları, yan kuruluşları ve tedarik zincirleri için geçerli olacak direktif, ülkemizde dünyaca ünlü markalara üretim yapan tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe faaliyet gösteren birçok firmayı yakından ilgilendiriyor. Buradan sektörde örgütlü olduğumuz olmadığımız firmalara sesleniyoruz, süreci yakından takip ediyoruz. Konuyla alakalı yeterli kapasite ve bilgi birikimine sahibiz. Bünyemizde 'sürdürülebilirlik birimi' kurduk. İşçimizin refahı, ülkemizin kalkınması, sektörümüzün ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyan firmalara destek olmaya hazırız."

"Gelişmeler, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermekte"

Direktiften, tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe küresel görünümün değiştiği sonucunu çıkardıklarını belirten Ay, şu ifadeleri kullandı:

"AB, karbon ve işçi haklarına yönelik ihlalleri ticaretin asli unsuru haline getirmiştir. Şimdi de görüyoruz ki imzalanan direktifle AB, firmaların üretim ve tedarik süreçlerinde çevresel ve sosyal haklara etkilerini önemsemeleri ve özen göstermeleri konusunda ki hassasiyeti sağlamayı hedeflemektedir. Bu gelişmeler, ülkemize her yıl 20 milyar dolardan fazla net ihracat geliri sağlayan, doğrudan ve dolaylı 2 milyona yakın hanenin geçimini sağlayan, bir sektörde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermektedir. Bu süreçte değişmeyen ve dönüşmeyen kaybolacak."

Öz İplik İş Sendikası Uluslararası İlişkiler Sekreteri Fulya Pınar Özcan da AP tarafından kabul edilen ve Avrupa Konseyince onaylanan bir diğer bir direktifin ise Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetle Mücadeleye ilişkin olduğunu vurguladı.

Bu direktifin sendikaların ya da sosyal ortakların güvenli iş yerlerine yönelik tedbirler almasına dair herhangi bir atıfta bulunmadığını belirten Özcan, eksiklerine rağmen bu direktifin AB'ye üye devletlerin kadına yönelik şiddeti sona erdirmeye yönelik yasal yükümlülüklerini ve politikalarını yerine getirmeleri için atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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