İşçi İnşaatın 5. Katından Düştü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatın 5'inci katından düşen işçi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kışlabucağı Caddesi'ndeki bir inşatta çalışan işçi 5'inci kattan düştü.

Kazayı gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne, oradan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen işçinin tedavisi sürüyor.