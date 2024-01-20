İşçi Partisi lideri Keir Starmer: İki devletli çözüm Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır

? İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, iki devletli çözümün güvenli bir gelecek için tek yol olduğunu belirterek, "Filistin devleti, komşuya bir hediye değil, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır." dedi.

Starmer, İngiltere'nin ITV televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözümü reddeden ifadeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'nun ifadelerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Starmer, "Başbakan Netanyahu'nun açıklamaları yanlış ve kabul edilemez. Filistin devleti, komşuya bir hediye değil, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Starmer, bölgede barışın ve güvenli bir gelecek için iki devletli çözümün tek yol olduğuna işaret ederek, "İşçi Partisi hükümeti, uluslararası ortaklarıyla, güvende ve huzur içinde Bir İsrail ile sürdürülebilir bir Filistin devletinin olduğu iki devletli çözüm için çalışacaktır." diye konuştu.

İşçi Partisi lideri, daha önce parti politikası olan Filistin'i tanıma kararından vazgeçmiş İsrail ile Filistin ve diğerleri arasında müzakerelerin başlamasıyla birlikte barış sürecine yardımcı olacak bir noktada Filistin devletini tanıyacaklarını söylemişti.