İşçi Partisi'nde Yeni Lider: Andy Burnham - Son Dakika
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İşçi Partisi'nde Yeni Lider: Andy Burnham

17.07.2026 15:26
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Andy Burnham, İşçi Partisi lideri olarak sorumluluk aldı ve değişim sözü verdi.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi liderliğine seçildiği resmen açıklanan Andrew (Andy) Murray Burnham, yaptığı ilk açıklamasında çalışan kesim yararına çalışma ve değişim sözü verdi.

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın istifasıyla boşalan İşçi Partisi liderliği için yapılan yarışın sonucu Londra'da yapılan parti konferansında açıklandı.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, konferansta yaptığı konuşmada 23 farklı grup tarafından aday gösterilen Burnham'dan başka adaylık şartlarını yerine getiren başka bir aday bulunmadığını belirtti.

Mahmood, tek aday olarak yarışan Burnham'ın partinin yeni lideri olduğunu resmen duyurdu.

Burnham, alkışlar eşliğinde çıktığı sahnede lider olarak yaptığı ilk açıklamada kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

İşçi Partisi'nin ülkenin unutulan köşelerindekilerin sesini duyan parti olduğunu söyleyen Burnham, selefi Keir Starmer'in attığı temellerin üzerine inşa etmeye devam edeceklerini belirterek, "Starmer liderliğinde en kötü yenilgiden tarihimizin en büyük zaferine ulaştık." dedi.

Selefine yaptıklarından dolayı teşekkür eden Burnham, "Benim, sonu bu sahneye ulaşan yolculuğum, 2009'da Anfield Stadyumu'nda başladı. Kop tribünü benim bu ülkenin çalışan sınıf için çalışmadığı düşüncesiyle karşılaşmamı sağladı. Hatta daha kötüsü, onlara sırtını dönüyordu. Siyasi güç onlara karşı, kendi çıkarlarını korumak için kullanılıyordu." diye konuştu.

Burnham, işçi hareketleri ve İşçi Partisi'ni ortaya çıkaran yerlerde işçilerin haklarının korunmadığını savunarak, "Kendimize şunu sormalıyız, biz bu halk için iyi şeyler yaptık mı? Değişim samimiyetle başlar. Benim de içinde olduğum bu jenerasyonun siyasetçileri, sade vatandaşın yeterince hayrına olmayan ekonomi modeli ve siyasi kültürle mücadele etmekte başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

Neoliberalizmin İşçi Partisi'ni doğuran endüstri kentlerine fayda sağlamadığının altını çizen Burnham, "Bugün onlara daha iyi olmak için bir söz veriyoruz." dedi.

"Değişim bizimle başlayacak"

Burnham, İngiltere'yi daha ileriye taşımak için 5 vaatte bulundu. Öncelikle İşçi Partisi'ni birlik içinde tutmak ve parti içi kavgaları sonlandırmak için çalışacağını vurgulayan Burnham, "Çünkü değişim bizimle başlayacak." dedi.

İkinci sırada yeni bir siyaset ortamı oluşturma sözü veren Burnham, " Politika, halk için çalışmıyor." diye konuştu. Üçüncü olarak da İşçi Partisi'nin siyasi yönünü değiştirmeyi sayan Burnham, ayrıca tüm ülkenin lideri olmak için çalışacağını söyledi.

Burnham, son olarak siyasi gücü merkezden alıp tüm ülkeye yaymayı vaat etti.

İşçi Partisi lideri olarak seçilen Burnham'ın Kral 3. Charles tarafından verilecek hükümeti kurma görevinin ardından gelecek haftanın başında başbakanlık mührünü devralması bekleniyor.

Kaynak: AA

İşçi Partisi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçi Partisi'nde Yeni Lider: Andy Burnham - Son Dakika

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