İzmir'in Aliağa ilçesinde bir rafinerideki baca yıkımı sırasında yüksekten düşerek yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir rafinerinin ham petrol ünite bacasının yıkımı sırasında taşeron firma çalışanı Barış Taşçı, yüksekten düştü.
İlk müdahalesi rafinerinin acil müdahale birimi tarafından yapılan Taşçı, kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de rafineri bacası yıkımında işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?