İşçi Tır Lastiği Patlamasında Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Payas ilçesinde bir işçi, hava bastığı tır lastiğinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Yenişehir Mahallesi'nde dorse imalathanesinde çalışan yabancı uyruklu M.A'nın (35) hava bastığı tır lastiği patladı.
M.A. lastikten fırlayan parçaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
