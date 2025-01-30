İşçiler 20 Gündür Eylemde - Son Dakika
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İşçiler 20 Gündür Eylemde

Sanikey Bocchi Seramik Fabrikası'nda maaşlarını alamayan işçiler, eylemlerini 20 gündür sürdürüyor.

30.01.2025 13:25
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Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA)- Sanikey Bocchi Seramik Fabrikası'nda maaşlarını alamadıkları için iş bırakan işçilerin eylemi 20 gündür sürüyor. İşçilerden Ahmet Keleş, "İşverenin sözüne güvenmiyoruz, güvenimizi tamamen sarstı. Bu süreçte paramız verilmedi, eylemimiz yine devam ediyor. Maaşımızın tamamı yatana kadar da işbaşı yapmayacağız" dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Sanikey Bocchi Seramik Fabrikası'nda işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemlerine 20'inci günde devam ediyor. Fabrikada çalışan yaklaşık 500 işçiden 200'ü iş bıraktı. İşçilerden Ahmet Keleş, sürece ilişkin detayları ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

2024'ün Ocak ayından beri maaş ödemelerinde düzensizlik olduğunu belirten Ahmet Keleş, 5 aydır ödemelerin daha da geciktiğini ve son 3 aydır maaş alamadıklarını söyledi. İşverenin kasım ayında 'nasılsa çalışmıyorsunuz' diyerek fabrikayı kapattığını dile getiren Ahmet Keleş, 3 gün fabrikanın kapatıldığını belirtti. Ardından işverenin maaşların yatacağını söylediğini, fabrikanın açıldığını ve 4 gün çalıştıklarını aktaran Ahmet Keleş, işverenin tekrar fabrikayı kapattığını söyledi.

İşverenin kendilerine sürekli 'sevkiyatı yapalım, maaşlarınızı alacaksınız' dediğini belirten Keleş, şöyle devam etti:

"15-16 Ocak'ta iki gün işçi arkadaşlarla ortak karar. İki gün çalıştık ve paketleme yaptık, bize 16 Ocak'ta 7 bin 500 lira ödeme yapıldı. 'Sevkiyatı yaparsanız kasım ve aralık maaşını zaten ödeyeceğim' denmişti. Ondan sonra 7 bin 500 lira ödenince ertesi gün gelip bekledik, herhangi bir cevap alamadık ve eylemimize devam ettik. İşveren bize, 'yanlışlık oldu, banka yatan paralara el koydu, bu kadar paramız kaldı. Bu parayı biz size paylaştırdık. Banka değiştirdik bir daha paralara el konmayacak. Paralara el konmayacağı için sevkiyattan gelen tüm paraları, size vereceğiz' diyerek söz verdiler. 22-23 ve 24 Ocak'ta tekrar paketleme ve sevkiyat yaptık. 24 Ocak akşamı bize tekrar 7 bin 500 lira para yatırdılar. Tekrar aynı mazereti öne sürdüler: 'Biz paranızı ödeyecektik banka el koydu, kalan parayı size paylaştırdık dediler. Biz eylemimize devam ediyoruz. İşverenin sözüne güvenmiyoruz, güvenimizi tamamen sarstı çünkü biz iyi niyet gösterisi olarak belki paramızı yatırırlar diye ortak bir karar alıp çalıştık. Bu süreçte paramız verilmedi, eylemimiz yine devam ediyor.

"İşveren bizi bölmek için elinden geleni yaptı"

Yaklaşık 20 arkadaş iş yeriyle anlaşarak, tazminatlarını almak için sözleşme imzaladı ve çıkışlarını aldı. Bunlara da verdikleri taahhütte mart ayından başlamak üzere 4 taksitle tazminatlarını ödeyecek, yani haziranda bitecek ödeme. Bunun içinde ihbar yok. İhbarsız bir sözleşme imzalayarak bazı arkadaşlar işveren tarafından çıkarıldı. İşveren bizi bölmek için elinden geleni yaptı. Geri kalan arkadaşlarımızda böyle bir talep yok. 'Biz işimizi istiyoruz, maaşımız yatsın biz çalışma taraftarıyız' diyen arkadaşlarımız çoğunlukta. İşveren 10 Şubat'ta fabrikayı tamamen açacağını söyledi. Sözlerine güvenmiyoruz ama bekliyoruz. O zamana kadar da eylemimiz devam edecek. Maaşımızın tamamı yatana kadar da işbaşı yapmayacağız."

Kaynak: ANKA

Dilovası, Kocaeli, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçiler 20 Gündür Eylemde - Son Dakika

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