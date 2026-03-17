İşçiler Başkan'ı Protesto Etti

İZMİR'in Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de çalışan ve 8 aydır maaş ve toplu sözleşme farklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan işçiler, personelle bayramlaşmak isteyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal'ı protesto etti.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de çalışan işçiler, 8 aydır maaşlarını ve toplu sözleşmeden doğan farklarını alamadıkları gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor. DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube yöneticileri ve işçiler, ana şantiyede düzenlenmesi planlanan bayramlaşma programı öncesinde bir araya gelerek, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal'a tepki gösterdi. Ünsal'ın programı iptal edip, alandan ayrıldığı öğrenildi.

'İŞÇİ SINIFININ ONURUYLA OYNAMA GİRİŞİMİ'

DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube tarafından yapılan açıklamada, "8 aydır süregelen bu hak gaspına somut bir çözüm üretmeyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, işçinin hakkını ödemek yerine bugün ana şantiyede hiçbir şey olmamışçasına bir 'bayramlaşma merasimi' düzenlemeye kalkmıştır. Boş cebimizle, ödenmeyen kiralarımızla ve biriken borçlarımızla alay edercesine planlanan bu tören, işçi sınıfının onuruyla oynama girişimidir" denildi.

'BU HUKUKSUZLUĞA SON VERİN'

Açıklamanın devamında, "DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri, bu sabah erken saatlerde ana şantiyede yerlerini almış, pankartlarını açarak Belediye Başkanı'nı protesto etmek üzere beklemeye başlamışlardır. Ancak 8 aydır maaş ödemeyen Belediye Başkanı ve bürokratları, sendikamızın şantiyedeki kararlı duruşunu haber alınca programlarını apar topar iptal ederek alandan kaçmışlardır. Karşıyaka Belediye yönetimine bir kez daha sesleniyoruz: Emekçinin bayramı ancak alnının teri kurumadan hakkı verildiğinde bayram olur. Bayramlaşma törenlerinden kaçarak, işçiyi görmezden gelerek bu süreci yönetemezsiniz. Derhal bu hukuksuzluğa son verin ve 8 aydır biriken maaş alacaklarımızı ödeyin" ifadelerine yer verildi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR,