(İSTANBUL) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı sendikaların çağrısıyla, çok sayıda siyasi parti ile kurumun katılımlarıyla 29 Kasım Pazar günü, Kartal Meydanı'nda "Yoksulluğa, yolsuzluğa ve emperyalist savaşa karşı adalet, ekmek, özgürlük" mitingi düzenlenecek.

İşçiler, emek örgütleri ve emekliler, geçinmek için ücret ve hak talepleri için 29 Kasım'da İstanbul'daki Kartal Meydanı'nda bir araya gelecek. DİSK'e bağlı sendikaların çağrısıyla yapılacak miting öncesinde sendikalar, siyasi partiler ve işçiler, kortej halinde yürüyüşle alana giriş yapacak.

"Yoksulluğa, yolsuzluğa ve emperyalist savaşa karşı adalet, ekmek, özgürlük" sloganıyla yapılacak mitingde vergide ve gelirde adalet sağlanması, muhalif kesimlere ve halk iradesine yönelik operasyonların son bulması gibi pek çok talep dile getirilecek.