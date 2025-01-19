İşçilerden AA Fotoğraf Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İşçilerden AA Fotoğraf Oylaması

İşçilerden AA Fotoğraf Oylaması

Fatih'te inşaat işçileri, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerde fotoğrafları seçti.

19.01.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te, Topkapı Meydanı ve Sosyal Tesisleri inşaatında çalışan işçiler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fatih Belediyesinin Topkapı Mahallesi'nde yürüttüğü meydan ve sosyal tesisler inşaatında çalışan işçiler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İnşaat işçilerinden Ferman Kurt, Özgür Suriye kategorisinde Emin Sansar'a ait "Kutlama", Haber kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "Teknofest", Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Anton Brink'in "Ateş Hattı", Günlük Hayat kategorisinde Bestami Doruk'un "Kar Eğlencesi", Spor kategorisindeyse Oğuz Yeter'in "Gol Sevinci" fotoğrafını seçti.

Ferhat Kırmızı, Özgür Suriye kategorisinde Emin Sansar'ın "Her Şeye Rağmen", Haber kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Protestocu Kız", Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde", Günlük Hayat kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe 5 Minare 1 Kule", Spor kategorisinde Piero Cruciatti'nin "Yansıma" fotoğraflarını oyladı.

Ferman Yavaş, Özgür Suriye kategorisinde Emin Sansar'a ait "Listeler", Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar", Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde", Günlük Hayat kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin Gücü", Spor kategorisinde Piero Cruciatti'nin "Yansıma" fotoğraflarını beğendi.

İşçilerden Hakan Kaymaz ise Özgür Suriye kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül Kanıt," Haber kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün Doğumunda İHA", Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar Arasında", Günlük Hayat kategorisinde Osmancan Gürdoğan'a ait "Madenciler", Spor kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka Altında" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, İnşaat, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçilerden AA Fotoğraf Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 16:06:17. #1.11#
SON DAKİKA: İşçilerden AA Fotoğraf Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.