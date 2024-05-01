İşçilere 1 Mayıs sürprizi: Hayatlarında ilk kez rafting heyecanı yaşadılar - Son Dakika
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İşçilere 1 Mayıs sürprizi: Hayatlarında ilk kez rafting heyecanı yaşadılar

Düzce Belediyesi, personellerine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla rafting etkinliği düzenledi. Melen Çayı'nda hayatlarında ilk defa rafting yapma fırsatı bulan işçiler, heyecanlı ve keyifli bir gün geçirdi.

01.05.2024 19:11  Güncelleme: 19:16
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İşçilere 1 Mayıs sürprizi: Hayatlarında ilk kez rafting heyecanı yaşadılar

DÜZCE - Düzce Belediyesi, personellerine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla rafting etkinliği düzenledi. Melen Çayı'nda hayatlarında ilk defa rafting yapma fırsatı bulan işçiler, heyecanlı ve keyifli bir gün geçirdi.

Düzce Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan işçiler, Melen Çayı üzerinde rafting yaparak 1 Mayıs'ı kutladı. Kısa bir eğitim alan işçiler, botları ve küreklerini alarak debisi yüksek Melen Çayı'na indi. Botlara binerek kürek çeken işçiler, unutulmaz bir 1 Mayıs yaşadı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Düzce belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, "1 Mayıs'ı unutulmaz yapmak için böyle bir etkinlik hazırladık. Bütün işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

"Rafting etkinliği ile bayram kutlamak istedik"

Düzce Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yasin Tüfekçi ise "1 Mayıs dolayısıyla Düzce Belediyesi'nin sahada çalışan personellerinin rafting etkinliğiyle bayramlarını kutlamak istedik. Geçen yıl da hiç rafting yapmamış 500 gencimize rafting organizasyonu düzenlemiştik" diye konuştu.

"İlk defa rafting yapacağım"

İlk kez rafting yapacağını söyleyen personel Orkut Ceylan, "Belediyemizden Allah razı olsun. Rakiplerimiz çok güçlü. İlk defa bineceğimiz için heyecanlıyız. İnşallah parkuru iyi şekilde bitireceğiz" diye konuştu.

"Heyecanlıyım"

Belediye çalışanı Fahrettin Dudak ise heyecanlı olduğunu belirterek, "İlk defa rafting yapacağım için heyecanlıyım. İşçi bayramında bize böyle bir etkinlik yaptığı için Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir parkur eğitimi alarak suya ineceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İşçilere 1 Mayıs sürprizi: Hayatlarında ilk kez rafting heyecanı yaşadılar - Son Dakika

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