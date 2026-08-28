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İşçilerin Mücadelesine Destek

İşçilerin Mücadelesine Destek
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TİP Başkanı Erkan Baş, Panelsan işçilerini ziyaret ederek destek sözü verdi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, eylem yapan Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye Panelsan işçilerini ziyaret etti. İşçilerin mücadelesinin Türkiye'nin dört bir yanındaki emekçiler tarafından takip edildiğini söyleyen Baş, "Buradaki Panelsan işçisinin kazanması, tüm Türkiye işçilerinin kazanması anlamına gelecek. Biz de bu konuda elimizden gelen ne varsa, gücümüz neye yetiyorsa sonuna kadar sizinle birlikte olacağız" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Birleşik Metal-İş Sendikası'nda örgütlü Panelsan işçilerini ziyaret etti. İşçilere hitap eden Baş, işçilerin sesinin Türkiye'nin dört bir yanında duyulduğunu söyledi.

İşçilerin sendikal mücadelesinin diğer işçilere örnek olacağını belirten Baş, patronun da bu nedenle baskı uyguladığını savundu. Baş, "Onlar biliyorlar ki eğer siz buraya başınız dik bir şekilde sendikayla girerseniz, bu, Türkiye'nin her yerindeki işçilere örnek olur. Patron da bunu bildiği için size baskı yapıyor" dedi.

Baş, işçilerin mücadelesinin Türkiye'nin dört bir yanında dikkatle takip edildiğini belirterek, "Sizin bu kavganız, Türkiye'nin her yerinde bütün işçi arkadaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Elbette ki ekmeğiniz için, elbette ki çoluğunuz çocuğunuz için ama aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanında sizin gibi aynı şartlarda çalışmak zorunda bırakılan arkadaşlarınız için direndiğinizi unutmayın" ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR SİZİNLE BİRLİKTE OLACAĞIZ"

İşçilerin mücadelesinin kazanımla sonuçlanmasının tüm işçiler açısından önem taşıdığını ifade eden Baş, "Buradaki Panelsan işçisinin kazanması, tüm Türkiye işçilerinin kazanması anlamına gelecek. Biz de bu konuda elimizden gelen ne varsa, gücümüz neye yetiyorsa sonuna kadar sizinle birlikte olacağız" diye konuştu.

İşçilerin haklı olduğunu savunan Baş, "Hiçbir tereddüde mahal yok, yüzde 1 milyon haklısınız" dedi. İşçilere yönelik tutuma tepki gösteren Baş, "Birileri devletin gücünü arkasına almış, paranın gücünü arkasına almış ve bize hakkımız olanı vermemek için, hakkımızda olanı gasp etmek için kabadayılık yapıyorlar. Bize kanunla gelmiyorlar, yasayla gelmiyorlar, bize kabadayılıkla geliyorlar. Biz de o kabadayılığa boyun eğmeyelim arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Erkan Baş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçilerin Mücadelesine Destek - Son Dakika

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