İsfahan'da Çatışmalarda 63 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsfahan'da Çatışmalarda 63 Kişi Hayatını Kaybetti

07.03.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın İsfahan eyaletinde 28 Şubat'tan bu yana süren çatışmalarda 63 kişi yaşamını yitirdi.

İsfahan Eyaleti Vali Yardımcısı Ekber Salihi, İran ile İsrail ve ABD arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalara ilişkin, "İsfahan eyaletinde savaşın başlangıcından bu yana 63 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Salihi, İsfahan Eyaleti'ne yönelik İsrail ve ABD saldırılarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsfahan'a yönelik saldırıların devam ettiğini hatırlatan Salihi, "İsfahan eyaletinde savaşın başlangıcından bu yana asker, sivil ve çocuklar olmak üzere 63 kişi hayatını kaybetti." bilgisini verdi.

Salihi öte yandan İsfahan halkının sosyal medyada yer alan asılsız iddiaları dikkate almamalarını ve ülkenin resmi haber kanallarını takip etmeleri gerektiğini söyledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 28 Şubat, İsfahan, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsfahan'da Çatışmalarda 63 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi Hastaneye kaldırıldı İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
Mide bulandıran olay Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
Trump-Messi buluşmasında yeni detay Kullanıcılar ikiye bölündü Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

15:12
Messi’nin eşi canlı yayında fena yakalandı
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı
15:01
Mabappe, fotoğraf çektirmek isteyen hayranını bin pişman etti
Mabappe, fotoğraf çektirmek isteyen hayranını bin pişman etti
14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 15:19:51. #7.12#
SON DAKİKA: İsfahan'da Çatışmalarda 63 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.