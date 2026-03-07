İsfahan'da Çatışmalarda 63 Kişi Hayatını Kaybetti

İsfahan Eyaleti Vali Yardımcısı Ekber Salihi, İran ile İsrail ve ABD arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalara ilişkin, "İsfahan eyaletinde savaşın başlangıcından bu yana 63 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Salihi, İsfahan Eyaleti'ne yönelik İsrail ve ABD saldırılarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsfahan'a yönelik saldırıların devam ettiğini hatırlatan Salihi, "İsfahan eyaletinde savaşın başlangıcından bu yana asker, sivil ve çocuklar olmak üzere 63 kişi hayatını kaybetti." bilgisini verdi.

Salihi öte yandan İsfahan halkının sosyal medyada yer alan asılsız iddiaları dikkate almamalarını ve ülkenin resmi haber kanallarını takip etmeleri gerektiğini söyledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.