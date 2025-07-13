İsfahan'da İzin Olmadan Tarihi Kazı Yapıldı - Son Dakika
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İsfahan'da İzin Olmadan Tarihi Kazı Yapıldı

13.07.2025 21:18
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İran'ın İsfahan kentinde izinsiz kazıda Selçuklu eserleri zarar gördü, arkeolojik alan tehdit altında.

İran'ın İsfahan kentinde tarihi Kemer-i Zerrin Camisi önünde tarihi eserleri barındırdığı düşünülen alanda gece yarısı yapılan izinsiz kazıda Selçuklu dönemine ait eserlerin bir kısmının zarar gördüğü bildirildi.

Konuya ilişkin yarı resmi Mehr Haber Ajansına konuşan arkeolog Ali Şocai, olayın gerçekleştiği bölgenin İsfahan'ın önemli tarihi alanlarından biri olduğunu belirtti.

Şocai, daha önce birçok kez uyarıda bulundukları bu bölgede Selçuklu dönemine ait bir saray ya da Kayseriye'nin bazı kalıntılarının bulunabileceğine dair işaretler olduğunu söyledi.

Yetkililer, bölgede yapılan jeofizik çalışmalar sonucunda yeraltında mimari yapılara dair güçlü bulgular elde edildiğini ve bu nedenle alanın arkeolojik keşif için büyük önem taşıdığını kaydetti. Şocai, "Bu alan, İmam Ali Meydanı alt geçidi projesinden sonra tarihi dokusu büyük ölçüde zarar görmemiş ender noktalardan biri." dedi.

Şocai'nin açıklamasına göre, İsfahan İli Kültürel Miras Genel Müdürlüğü ile 3. Bölge Belediyesi arasında daha önce bir anlaşma imzalanmış ve bu çerçevede 3 metre derinliğe kadar kazı yapılabileceği ancak tarihi eserlere rastlanması durumunda çalışmaların durdurulacağı ve Kültürel Miras Araştırma Enstitüsünden izin alınması gerektiği kararlaştırılmıştı.

İranlı yetkili, buna rağmen önceki gece bu anlaşmanın ihlal edildiğini ve saat 00.00 sularında herhangi bir resmi koordinasyon olmaksızın sahaya düzinelerce kamyon ve iki ekskavatörün girdiğini söyledi.

Şocai, Kültürel Miras yetkililerinin olayı sabah saatlerinde fark edip müdahale ettiğini ancak arkeolojik alanın önemli ölçüde zarar gördüğünü belirterek, "Yaptığımız incelemelerde hem mimari eserler hem de değerli taşınabilir eserler bulduk. Yüzeydeki eserlerin çoğunun Safevi öncesi, Timurlu, İlhanlı ve Selçuklu dönemlerine, hatta daha öncesine ait olduğunu tahmin ediyorduk. Asfaltın kaldırılmasının hemen ardından alt katmanlarda daha zengin tarihi bilgilerin de saklı olduğunu gösteren bu eserlerle karşılaştık. Selçuklu dönemine ait tarihi eserlerin bir kısmı zarar gördü." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Selçuklu, 3-sayfa, İsfahan, Güncel, Çevre, Kemer, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsfahan'da İzin Olmadan Tarihi Kazı Yapıldı - Son Dakika

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