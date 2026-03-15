İsfahan'da Patlama Sesleri

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İran medyasında, sabah saatlerinde meydana gelen patlamalara ilişkin haberlere yer verildi.
Haberde, İsfahan kentinde savaş uçakları ve patlama seslerinin ardından göğe yükselen dumanın şehrin uzak bölgelerinden görüldüğü aktarıldı.
