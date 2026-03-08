İsfahan'daki Radyasyon Tesisine Saldırı - Son Dakika
İsfahan'daki Radyasyon Tesisine Saldırı

08.03.2026 19:55
ABD ve İsrail'in saldırısında İsfahan'daki radyasyon tesisinde ciddi hasar tespit edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İsfahan'da bir radyasyon tesisinde ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, "İsfahan'da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar meydana geldiğini" açıkladı.

Genel olarak "tarımsal faaliyetler" için çalışmalar yürüten radyasyon tesisinde, saldırıya rağmen radyasyon kirliliğinin tespit edilmediği ifade edildi.

Tesise yönelik saldırılara ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) bilgi verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

19:58
