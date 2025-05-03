İSG Haftası'nda Dijital Dönüşüm Teması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İSG Haftası'nda Dijital Dönüşüm Teması

Bu yılki İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nda 'Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka' teması işlenecek.

03.05.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORHAN ONUR GEMİCİ/SEFA BİLGİTEKİN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu yıl düzenlenecek İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası etkinliklerinde "İSG'de dijital dönüşüm ve yapay zeka" teması işlenecek.

İSG kültürünün geliştirilmesi ve bu alandaki uygulamaların tartışılması amacıyla Türkiye'de her yıl 4-10 Mayıs, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği haftanın bu yılki teması, "İSG'de dijital dönüşüm ve yapay zeka" olarak belirlendi.

Hafta kapsamında düzenlenecek fuarda katılımcı firmalar, kuracakları stantlarda hem çalışmalarını hem de iş yerlerinde uyguladıkları iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini anlatma imkanı bulacak.

Panellerde ise "Dijital Çağda İSG: İyi Uygulama Örnekleri", "İş Hijyeninde Yapay Zeka Uygulamaları", "Kamu Yönetiminde Güncel İSG Uygulamaları", "Sağlıklı Gelecek: Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesinde Önleyici Yaklaşımlar", "Giyilebilir Teknolojiler ve Akıllı Sensörlerle Proaktif İSG Yaklaşımı" ve "İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki ve Cezai Boyutu" başlıklarında oturumlar düzenlenecek.

Bakanlık bürokratları ile çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılacağı oturumlarda, toplumsal farkındalığın artırılması hedefiyle, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi vurgulanacak.

2012'de tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı

2012'de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesi, Türkiye'de İSG konusunda atılan en önemli adım olarak kayıtlara geçti.

Kanunla "çalışan" tanımı getirilirken, kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler dahil olmak üzere tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı.

Bu çerçevede, iş yerlerinde fiilen çalışmaya başlamadan önce çalışanlara yapacağı işe, kullanacağı iş ekipmanına ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ilişkin uygulamalı "İşe Başlama Eğitimi" veriliyor. Bu eğitimler, iş yerinin tehlike sınıfına göre düzenli aralıklarla tekrarlanıyor.

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ve çalışma ortamlarının geliştirilmesi amacıyla işverenlere bazı teşvik ve destekler de veriliyor.

Bu kapsamda, 10'dan az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin İSG hizmet bedelleri devlet tarafından karşılanıyor.

Ayrıca 10'un üzerinde çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde son 3 yılda ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi halinde işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreyle yüzde 2 yerine yüzde 1 olarak alınıyor.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Eğitim, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSG Haftası'nda Dijital Dönüşüm Teması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama
Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü
81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı 81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:06:30. #7.12#
SON DAKİKA: İSG Haftası'nda Dijital Dönüşüm Teması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.