İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 142 Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 142 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinlinin öldürüldüğü, bunlardan 142'sinin çocuk olduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli ölmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.