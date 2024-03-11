İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanlar Mescid-i Aksa'da iftar açtı

Abdülhamit Han Camii, Ramazan'da Görenleri Mest Ediyor

Kahramanmaraş'ın simge camilerinden olan Abdülhamit Han Camii, Ramazan ayında görkemli bir atmosfere sahip oluyor. Kentin en büyük camisi olan ve Türkiye'nin 4. büyük camisi olan Abdülhamit Han Camii, her yıl Ramazan ayında vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Teravih namazları için camiye gelen vatandaşlar, ibadetlerini burada gerçekleştiriyor ve iftarlarını da cami çevresinde açıyor.