İşgücü Uyum Programı ile Kadın ve Gençlerin İstihdamı Hedefleniyor - Son Dakika
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İşgücü Uyum Programı ile Kadın ve Gençlerin İstihdamı Hedefleniyor

İşgücü Uyum Programı ile Kadın ve Gençlerin İstihdamı Hedefleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı ile gençler, öğrenciler, kadınlar ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların üretken yaşama geçmelerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

29.08.2024 17:17
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı ile gençler, öğrenciler, kadınlar ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların üretken yaşama geçmelerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) düzenlenen "İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

İŞKUR'un iş gücü piyasasının dinamikleri doğrultusunda politikalar geliştiren rehber niteliğinde bir kurum olduğunu belirten Işıkhan, kurumun bu misyon çerçevesinde istihdamın artırılması, iş gücüne katılım oranlarının yükseltilmesi ve iş arayan vatandaşların niteliklerinin iş piyasasıyla uyumlu hale getirilmesi için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Kamu olarak, özel sektöre rehberlik etmenin ve ihtiyaç duyulan dönüşümün öncüsü olmanın en önemli görevlerinden olduğunu ifade eden Işıkhan, İŞKUR öncülüğünde hayata geçirecekleri program ve projelerle, istihdamı artırmaya ve iş gücünü daha nitelikli hale getirmeye gayret edeceklerini bildirdi.

Işıkhan, iş gücü piyasasında kırılgan gruplar olan kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm toplum kesimlerinin olumsuz şekilde etkilenmemesi için ciddi sorumluluklarının olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da en çok önemsediği konuların başında kadınların istihdamı geldiğini anımsatan Işıkhan, Bakanlık olarak geçtiğimiz şubat ayında hayata geçirdikleri "İş Pozitif Kadın İstihdam Programı" kapsamında 430 bin kadının işe yerleşmesine aracılık ettiklerini ve bu sayının her geçen gün arttığını bildirdi.

Işıkhan, bu programın benzerini gençler için de devreye alacaklarını ve bu konuda çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

"Kadın ve gençlerin istihdamına katkı sağlayacak"

Bugün tanıtımı yapılan İşgücü Uyum Programının da kadın ve gençlerin istihdamına katkı sağlayacak bir program olacağını kaydeden Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"İşgücü Uyum Programının en önemli amaçlarından birisi, çalışmayan ve üretmeyen insan kaynağını, çalışma hayatına alıştırarak üretime katılmasını sağlamaktır. İşgücü Uyum Programı kısaca, özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin iş gücü piyasasına geçişini sağlayacak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmak amacıyla düzenlenen programlardır. Bu programın nihai hedefi, iş gücüne katılımı ve istihdamı artırmaktır. Bu programın merkezinde, iş hayatına çeşitli nedenlerle katılım sağlayamamış ancak çalışma potansiyeli olan vatandaşlarımızı iş dünyasına entegre etmek bulunmaktadır. Esnek ve kısmi katılım modeliyle vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin, öğrencilerin, kadınların ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşlarımızın üretken bir yaşama geçmelerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz."

Programın, vatandaşları iş hayatına hazırlayarak yeteneklerini geliştirmelerine, mesleki beceriler kazanmalarına ve ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerine olanak sağlayacağını dile getiren Işıkhan, iş ve özel yaşam dengesini sağlamada sıkıntı çektiği için istihdama katılmada sorunlar yaşayan gruplar için çalışma hayatına uyumu destekleyen bir program da olacağını kaydetti.

Işıkhan, programdan faydalananların isterlerse aynı anda başka işlerde de çalışabileceklerini belirterek, özellikle kadın ve gençler için iş hayatına katılımı teşvik eden bir program olacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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