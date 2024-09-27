Ishiba Japonya\'yı Güvenli Hale Getirecek

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- Japonya'nın yeni başbakanı olmaya hazırlanan Ishiba: "Japonya'yı yeniden güvenli bir ülke haline getireceğim"

TOKYO - Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'nin genel başkanı seçilen ve başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Shigeru Ishiba, seçim zaferi sonrasında yaptığı açıklamada "Japonya'yı yeniden güvenli ve herkesin gülümseyerek yaşayabileceği bir ülke haline getirmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Japonya'da iktidarda bulunan LDP'nin başkanlık seçimini kazanarak başbakanlık koltuğuna oturmaya hak kazanan 67 yaşındaki Shigeru Ishiba'dan seçim zaferi sonrası ilk açıklama geldi. Sonuçların kesinleşmesinin ardından milletvekillerine hitap eden Ishiba, destekçilerine teşekkür ederek, kendisini yeni görevine adayacağını söyledi. Mevcut Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın LDP'nin yeniden doğabilmesi ve halkın güvenini bir kez daha kazanabilmesi için görevinden istifa etme kararı aldığını hatırlatan Ishiba, bu nedenle yapılacak çok iş olduğunu vurguladı. "İnsanlara inanıyorum ve gerçekleri cesaret ve samimiyetle dile getireceğim. Japonya'yı yeniden güvenli ve herkesin gülümseyerek yaşayabileceği bir ülke haline getirmek için elimden geleni yapacağım" diyen Ishiba, özgür ve açık tartışmalar yapabilen ve adil şekilde yönetilen bir LDP için çalışacağını da sözlerine ekledi.

Shigeru Ishiba Kimdir?

1957 yılında Japonya'nın Tottori eyaletinde doğan Shigeru Ishiba, 1979 yılında Keio Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1983 yılına kadar süren kısa bankacılık kariyerinin ardından siyasete atılan Ishiba, 1986 yılında ilk kez Temsilciler Meclisi üyesi olarak seçildi. Siyasi kariyeri boyunca Savunma Bakanı, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı, Liberal Demokrat Parti Politika Araştırma Konseyi Başkanı ve Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri gibi önemli görevlerde bulunan Ishiba, 5. denemesinde LDP Genel Başkanı olmayı başardı. Ulusal güvenlik politikaları konusunda uzman olarak görülen Ishiba'nın savaş uçakları ve askeri gemi marketlerine ve trenlere meraklı olduğu biliniyor.

İkinci turda seçimi kazanmıştı

Japonya Başbakanı ve LDP Genel Başkanı Fumio Kishida'nın iktidar partisine yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek görevinden istifa edeceğini açıklamasının ardından LDP'de bugün liderlik yapılmış, 734 milletvekili ve LDP delegesinin oy kullandığı seçimin ilk turunda 9 adaydan hiçbiri salt çoğunluğa ulaşamamıştı. Bunun üzerine ilk turda 181 oy alan Ekonomik Güvenlik Bakanı Sanae Takaichi ve 154 oy alan eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba, en fazla oy alan isimler olarak ikinci tura kalmıştı. İkinci turda 194'e karşı 215 oy ile çoğunluğa ulaşan Ishiba, LDP Genel Başkanlık seçiminin galibi olmuştu. Ishiba, LDP ve iktidar ortağı Komeito'nun çoğunluğu elinde bulundurduğu Ulusal Meclis'te 1 Ekim'de yapılacak oturumda Japonya'nın 102. başbakanı seçilecek.