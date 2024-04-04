İsias Oteli davasında 2 tutuklu sanık tahliye edildi - Son Dakika
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İsias Oteli davasında 2 tutuklu sanık tahliye edildi

İsias Oteli davasında 2 tutuklu sanık tahliye edildi

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davada yargılanan 5 tutuklu sanıktan 2'si tahliye edildi. Tutukluluk incelemesinde, otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un oğlu Efe Bozkurt ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verildi. Diğer tutuklu 3 sanığın ise tutukluluk halleri devam edecek.

04.04.2024 15:03
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Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davada yargılanan 5 tutuklu sanıktan 2'si tahliye edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutuklu bulundukları süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınan tutuklu sanıklardan otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un oğlu Efe Bozkurt ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın, "yurt dışı yasağı" ve "haftada bir gün imza atma" şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu 3 sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta yapılmıştı. Dava, 26 Nisan'da görülecek ikinci duruşmayla devam edecek.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Yargı, Deprem, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsias Oteli davasında 2 tutuklu sanık tahliye edildi - Son Dakika

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