İşiba Şigeru Yeniden Başbakan Seçildi

TOKYO, 11 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da Ulusal Meclis'in (Diet) Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda tebrikler arasında selam veren İşiba Şigeru, 11 Kasım 2024.
Liberal Demokrat Parti lideri İşiba Şigeru, Japonya'nın çift meclisli ulusal yasama organı olan Diet'in iki kanadında da oy çoğunluğunu kazanarak Pazartesi günü yeniden ülkenin başbakanı seçildi. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
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