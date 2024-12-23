IŞİD Endişesi Artıyor

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(ANKARA) - Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, "IŞİD gibi terör örgütlerinin artan varlığı konusunda endişeliyiz. Özellikle Suriye'nin doğusunda yeni silahlar elde etmiş olmaları kaygı verici bir durum" dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Ummanlı mevkidaşı Badr el-Busaidi ile Bağdat'taki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak bir basın toplantısında Suriye ve Irak sınırında IŞİD'in faaliyetlerinin arttığına dikkat çekerek, "IŞİD gibi terör örgütlerinin artan varlığı konusunda endişeliyiz. Özellikle Suriye'nin doğusunda yeni silahlar elde etmiş olmaları kaygı verici bir durum" ifadelerini kullandı.

Fuad Hüseyin basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'de bir siyasi süreç oluşturulması ve bu sürecin Suriye halkının çıkarlarını gözetmesi gerektiğini söyledi. Irak Dışişleri Bakanı "Bu süreç Suriye'nin istikrarını sağlayacak ve egemenliğine saygı gösterecek şekilde bölgesel iş birliğini güçlendirmelidir. Ayrıca tüm tarafların katılımını içermelidir" dedi.