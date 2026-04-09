IŞİD'in İsrail Başkonsolosluğu Saldırısında Ölü Ele Geçirilen Sarban'ın Beraat Kararı Detayları
IŞİD'in İsrail Başkonsolosluğu Saldırısında Ölü Ele Geçirilen Sarban'ın Beraat Kararı Detayları

09.04.2026 13:50
İstanbul'daki IŞİD'in İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıda ölü olarak ele geçirilen Yunus Emre Sarban'ın, 2019 yılında IŞİD üyeliğinden yargılandığı davada beraat ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, toplanan delillerin örgüt üyeliği için yeterli olmadığını ifade etti.

IŞİD'in İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu saldırısında ölü olarak ele geçirilen Yunus Emre Sarban'ın 2019 yılında IŞİD üyeliğinden yargılandığı davada beraat ettiği ortaya çıktı. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, ele geçirilen eşya ve dijital materyallerde IŞİD ile ilgili bilgi ve belgelere rastlansa da, bunların tek başına örgüt üyeliği için yeterli olmadığı, hiyerarşik yapıya organik bağla bağlandığının tespit edilemediği ifade edildi.

Savcılık, Sarban hakkında IŞİD üyeliğinden ceza istemiş, dijital materyallerdeki cihat çağrıları, IŞİD bayrağı ve terör eylemlerinde kullanılabilecek malzemelerin delil olduğunu öne sürmüştü. Ancak mahkeme, HTS kayıtlarının somut delil oluşturmadığını, örgüt sempatisini gösteren içerikler dışında süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk kapsamında faaliyet bulunamadığını belirterek beraat kararı verdi.

Sarban, savunmasında hiçbir silahlı terör örgütüne üyesi olmadığını, sadece L.D. adlı kişiyi tanıdığını ve kitap okumayı seven biri olduğunu ifade etti. Davada, 2019'da yol çevirmesinde gözaltına alınan şüphelilerle bağlantılı olarak Sarban dosyaya dahil edilmiş, sanıklar 10 Mayıs 2019'da tahliye edilmiş ve dava 4 Ekim 2022'de beraatle sonuçlanmıştı. Karar, 3 Kasım 2023'te kesinleşti ve Sarban'ın malvarlığı üzerindeki tedbir 31 Ağustos 2024'te kaldırıldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul, Güvenlik, Mahkeme, İsrail, Güncel, Terör, Işid, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
