İSİG Meclisi: "Temmuz ayında 214 işçi hayatını kaybetti" - Son Dakika
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İSİG Meclisi: "Temmuz ayında 214 işçi hayatını kaybetti"

İSİG Meclisi: "Temmuz ayında 214 işçi hayatını kaybetti"
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İSİG verilerine göre temmuzda en az 214 işçi yaşamını yitirdi. Ölen işçilerin yalnızca yüzde 3'ü sendikalıydı; yılın ilk 7 ayında toplam bin 279 işçi hayatını kaybetti.

(ANKARA) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), temmuz ayında en az 214 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölen işçilerin sadece yüzde 3'ünün sendikalı olduğu bildirildi.

İSİG, temmuz ayına ait "iş cinayeti" verilerini yayımladı.

Verilere göre, temmuz ayında en az 214 işçi hayatını kaybetti.  2026 yılının ilk yedi ayında iş cinayeti sayısı; ocak ayında 155, şubat ayında 129, mart ayında 150, nisan ayında 190, mayıs ayında 213, haziran ayında 228 ve temmuz ayında 214 olmak üzere toplam bin 279'a ulaştı.

Yaz sürecine hazırlık kapsamında tarla ve bahçe çalışmalarını sürdürürken, hayvanlarının bakımını ve beslenmesini yaparken 42 çiftçi, besici ve arıcının hayatını kaybettiği belirtildi. Sektörel olarak ise 73 sanayi, 60 inşaat, 45 tarım ve 36 hizmet sektörü işçisi hayatını kaybetti.

Temmuz ayında dördü tarım, ikisi metal, ikisi inşaat, ikisi konaklama ve biri taşımacılık olmak üzere 12 çocuk işçi; beşi tarım, ikisi konaklama, biri gıda, biri çimento, biri sağlık ve biri belediye olmak üzere en az 11 kadın işçi hayatını kaybetti.

Bu ay hayatını kaybeden işçilerin yüzde 3'ünün sendikalı, yüzde 97'sinin ise sendika üyesi olmadığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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