Işıkhan, Memur-Sen ile Eğitim Çalışanları Sorunlarını Görüştü - Son Dakika
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Işıkhan, Memur-Sen ile Eğitim Çalışanları Sorunlarını Görüştü

Işıkhan, Memur-Sen ile Eğitim Çalışanları Sorunlarını Görüştü

Memur-Sen, Bakan Işıkhan'a eğitim alanındaki ücret adaletsizliğini ve İUP'nın etkilerini iletti.

18.09.2024 20:43
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti.

Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Yalçın ve beraberinde Memur- Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Bakan Işıkhan'ı ziyaret etti. Görüşmeyi 29 Ağustos'ta tanıtımı yapılan İşgücü Uyum Programının (İUP) okulların personel ihtiyacını çözmesi amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Yalçın, "Okulların temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamayan, iş ve sosyal güvenceden yoksun ve ücret adaletsizliği üreten İUP, çözümde anahtar olamamıştır. Öğrencilerimize, çocuklarımıza iyi bir eğitim, sağlıklı ve hijyenik bir okul ortamı sağlanabilmesi için idarecisinden öğretmenine tüm eğitim çalışanları seferber olmak zorunda kalmıştır. Yan hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesiyle eğitim sistemimiz çok daha iyi sonuçlar verecektir" dedi.

Yalçın, ücret adaletsizliğinin giderilerek programın işlevsel hale getirilebileceğini ve asgari ücret altı rakamların ilgi görmediğinin bilinmesini istediklerini ve uygulamanın cazip hale getirilmesi gerekliliğini Bakan Işıkhan'a ilettiklerini ifade etti.

Yalçın, bunun üzerine Bakan Işıkhan'ın, İUP kapsamında ödenecek ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilgili mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Işıkhan, Memur-Sen ile Eğitim Çalışanları Sorunlarını Görüştü - Son Dakika

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