Işıkhan, serebral palsi için ilk 6 ayda 2,3 milyar TL'yi aşan SUT desteğini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, serebral palsi hastalarına yılın ilk 6 ayında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında 2,3 milyar liradan fazla destek sağladıklarını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından, Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Serebral palsili vatandaşların fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarından ilaç ve tıbbi malzeme desteğine kadar birçok alanda yanlarında olduklarını belirten Işıkhan, "Bu yılın ilk 6 ayında Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında 2,3 milyar liradan fazla destek sağladık." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu bilgilere de yer verdi:

"Genel Sağlık Sigortası kapsamında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarından ilaç ve tıbbi malzemelere kadar, serebral palsi hastalarımızın ihtiyaç duyduğu pek çok sağlık hizmetini Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılıyoruz. 2026 yılı ilk 6 ayında serebral palsi hastalarımızın tedavi ve tetkik 1,1 milyar TL, ilaç 1 milyar 70 milyon TL, tıbbi cihaz 135,5 milyon TL olmak üzere toplam 2,31 milyar TL tutarındaki sağlık harcamasını karşıladık. Farkındalıkla, sevgiyle ve kesintisiz desteğimizle serebral palsi hastalarımızın yanında olmaya devam ediyoruz."