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İşitme Cihazı Kullananlar Daha Uzun Yaşayabilir - Son Dakika
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İşitme Cihazı Kullananlar Daha Uzun Yaşayabilir

ABD'de yapılan bir araştırma, işitme kaybı olan kişilerden cihaz kullananların, kullanmayanlara kıyasla daha uzun yaşayabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, işitme kaybının ömrü kısalttığına dair bir araştırmadan esinlenerek, işitme cihazının insan ömrü üzerindeki etkisini inceledi. Araştırma sonucunda, işitme kaybı olan kişiler arasında cihaz kullananların, kullanmayanlara kıyasla daha uzun yaşama olasılığının yüzde 24 arttığı ortaya çıktı.

İşitme Cihazı Kullananlar Daha Uzun Yaşayabilir
04.01.2024 - 12:09,
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ABD'de yapılan bir araştırma, işitme kaybı olan kişilerden cihaz kullananların, kullanmayanlara kıyasla daha uzun yaşayabileceğini ortaya koydu.

Güney California Üniversitesinden araştırmacılar, işitme kaybının ömrü kısalttığına dair bir araştırmadan esinlenerek, işitme cihazının insan ömrü üzerindeki etkisini inceledi.

Ulusal Sağlık ve Beslenme Değerlendirme Anketi'nin 1999-2012 yıllarında yaklaşık 10 bin işitme kaybı olan kişi üzerinden elde ettiği verileri inceleyen araştırmacılar, bu kişilerle tekrar temasa geçerek şu anki sağlık durumlarını sorguladı.

Bu kişilerden 1863'ü işitme kaybı olduğunu belirtirken 237'si düzenli olarak işitme cihazı kullandığını bildirdi.

Araştırma sonucunda, işitme kaybı olan kişiler arasında cihaz kullananların, kullanmayanlara kıyasla daha uzun yaşama olasılığının yüzde 24 arttığı ortaya çıktı.

Araştırmanın başyazarı Dr Janet Choi, "Bu sonuçlar heyecan verici çünkü işitme cihazlarının insanların sağlığı üzerinde koruyucu etkisi olabileceği ve erken ölümü önleyebileceği önerisini sunuyor." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, "The Lancet Healthy Longevity" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, California, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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