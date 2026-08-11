İşitme Engelli Çift Nikahlandı - Son Dakika
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İşitme Engelli Çift Nikahlandı

İşitme Engelli Çift Nikahlandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde işitme engelli çift, işaret diliyle 'evet' diyerek evlendi.

Mardin'in Midyat ilçesinde işitme engelli çift, nikah masasında işaret diliyle "evet" diyerek dünya evine girdi.

Midyat ilçesinden işitme engelli Adnan Kök, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinden işitme engelli Ayşe Enücük ile tanışarak evlenme kararı aldı.

Midyat Belediyesinde düzenlenen törende çift nikah masasına oturdu.

İşaret dili tercümanının da hazır bulunmasıyla işaret diliyle iletişim kurulan çiftin nikahı kıyıldı.

Çiftin nikahını kıyan Midyat Belediyesi evlendirme memuru Yasin Er, anlamlı ve özel bir güne tanıklık ettiklerini söyledi. Er, şunları kaydetti:

"İşitme engelli olan Ayşe ve Adnan çiftimiz bizlere müracaat ederek evlenmek istediklerini iletti. Biz de sundukları belgelerle ve yaptığımız araştırmada neticesinde evlenmelerine herhangi bir durum olmadığını tespit ettik. İşaret dili tercümanımızın eşliğinde nikah akdini gerçekleştirdik. Midyat Belediye Başkanımız Veysi Şahin tarafından çiftimize çeyiz paketi hediye ettik. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Sevginin evrensel dilini, sevginin engel tanımadığını genç çiftimizin yüzünden mutluluğundan görmüş olduk."

Kaynak: AA

Güncel, Midyat, Mardin, Yaşam, Son Dakika

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