11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor - Son Dakika
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11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor

11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor
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Türkiye Basın Federasyonu tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri Töreni, basın camiasının önemli temsilcilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün saat 18.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen “Anadolu Medya Ödülleri” basın mensupları, sivil toplum kuruluşları, akademisyen, siyasetçi ve sanatçıları bugün saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde bir araya getirecek.

Anadolu medyasının emeklerini taçlandırmak, yerel ve ulusal basındaki başarılı çalışmaları ödüllendirmek amacıyla geleneksel hale getirilen Anadolu Medya Ödülleri, 11. kez sahiplerini buluyor. Törende gazete, televizyon, radyo ve dijital yayıncılık alanında öne çıkan gazeteciler ve medya kuruluşlarının başarıları ödülle taçlandırılacak.

PLAKETLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKDİM EDECEK

Ödüle layık görülen kurum ve kişilere plaketleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilecek. Erdoğan’ın törende medya sektörüne dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor

TÜBAF GENEL BAŞKANI BURHAN: ÖDÜLLER GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULACAK

Yerel ve ulusal medyada ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar, gazeteci yazarlardan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlendi. TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada, "Titiz bir çalışma sonucunda medya sektöründe başarılı isimleri ve kuruluşları ödüllendirmeye devam ediyoruz. Jüri tarafından belirlenen ve alanında başarılı kurum ve kuruluş temsilcileri her türlü ödüle layıktır" dedi. 

Burhan, “Medya ödüllerine layık görülenleri tebrik ediyorum. Jüri üyelerine ve ödül alanların belirlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan teşrifleri ile bizleri onurlandırıyor. Bu yıl da ödüller görkemli bir törenle sahiplerini bulacak” ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Türkiye 11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    ülke durumuna bak adamın ugrastıgı, vakit ayrıdıgı şeye bak 0 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    vallaha guzel takiliyorlar. 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor - Son Dakika
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