İşitme engelli kadın dudak okuyarak İngilizce öğrendi

Güncel

Ordu'da işitme engelli 38 yaşındaki Ayfer Arslan, katıldığı kursta dudak okuyarak temel seviye İngilizce öğrendi.

Yüzde 52 işitme engelli Arslan, yabancı dil öğrenmek amacıyla Altınordu ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezine başvurdu.

Dil kursunda dudak okuyarak 5 ayda temel seviyede İngilizce öğrenen Arslan, işitme cihazıyla az da olsa duyabildiği için şanslı olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Duyduğum sesleri dudak hareketleriyle anlamlandırıp anlayabiliyorum. O şekilde kelimelere anlam yükleyebiliyorum. Dudak hareketleri olmazsa sesleri sadece kuru bir kalabalık olarak duyabiliyorum. T, s, ş gibi harfleri kendim söylüyorum ama duyma şeklim çok farklı oluyor. Mesela bunlarda başka bir şey duyduysam hocam tahtaya yazıyor. Bu şekilde de beni düzeltti. İnternet ortamından da nasıl söylendiğine bakıyorum, o şekilde düzelterek ilerliyorum."

Olumsuz eleştirileri dikkate almadı

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde memur olan Arslan, çevresindeki bazı kişilerin kursa gitmesine ilişkin olumsuz eleştirilerde bulunduğunu ifade ederek, "Ben bunları dikkate almıyorum. Kendi hedefim neyse o hedefe ulaşıp, zorluğu yenmeye çalışıyorum. Olmazsa, 'Ben elimden geleni yaptım, olmadı.' diyorum. Her konuda böyleyim." dedi.

Arslan, zaman zaman çocuklarıyla katıldığı kursun devam ettiğini dile getirdi.

İngilizce öğretmeni Sinem Eroğlu ise Arslan'ın dudak okuyarak İngilizce öğrenme sürecine katıldığını ve çok azimli olduğunu söyledi vurgulayarak, "Öğrenirken kendini kötü hissettiği zamanlar oldu. Sınıfı bölmemek adına yeri geldi soru sormaktan çekindi. Ama biz sınıf ortamımızı herkesin kendini ifade edebileceği şekilde düzenlediğimiz için o da kendisini rahat ifade ederek İngilizce öğrenme sürecini gerçekleştirdi. Sonuçta temel seviyeyi bitirdi, şimdi bir sonraki seviyeye geçti." diye konuştu.