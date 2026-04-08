İskandinav Ülkelerinden ABD-İran Ateşkesi'ne Destek

Finlandiya, Letonya, Norveç, İsveç, Danimarka ve Estonya, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Stubb, savaşın sona erdirilmesine yönelik tüm çabaları desteklemeye ve bu ateşkesin Hürmüz Boğazı ile Orta Doğu'da daha kalıcı bir düzenlemeye dönüşmesi için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Letonya Başbakanı Evika Silina, X'ten yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Silina, "Anlaşmanın uygulanması, bölgede kalıcı barışın sağlanması açısından kilit önemdedir. Letonya, anlaşmanın mümkün hale gelmesine katkı sağlayan tüm ülkelerin çabalarını takdir etmektedir. İran, Hürmüz Boğazı'nı derhal yeniden açmalıdır." ifadelerini kullandı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, X'ten yaptığı paylaşımda, ABD-İran geçici ateşkesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Eide, dünyanın tehlikeli bir tırmanışın eşiğine geldiği anda diplomasiye fırsat sunulduğunun altını çizerek "Pakistan'ı, Türkiye ve Mısır ile birlikte diyalog için yürüttüğü yorulmak bilmez çabalarından dolayı takdir ediyorum." ifadesine yer verdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, X'ten yaptığı ve ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarının altını çizdiği paylaşımına, şöyle devam etti:

"Şimdi tüm tarafların bölgedeki güvenliği korumak, hayati öneme sahip küresel tedarik zincirlerini güvence altına almak ve masum sivilleri korumak amacıyla azami ölçüde itidal göstermesi hayati önem taşımaktadır. İran'ın nükleer silah geliştirmesini, bölge güvenliğini tehdit etmesini ve yakın çevresi ile Batı'da istikrarsızlaştırıcı faaliyetler yürütmesini engelleyecek uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüme doğru bu sürecin ilerletilmesi de önemlidir."

Stenergard, uygun şekilde katkı sunmaya, siyasi çözümler de dahil olmak üzere bu sürece destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ciddi bir küresel ekonomik gerilemeyi önleyebilecek olan ABD-İran geçici ateşkesini memnuniyetle karşıladı.

Rasmussen, X'ten yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünya bugün dünden daha iyi bir yer mi? Tartışmasız. Peki 40 gün öncesine göre? Bu oldukça şüpheli. Zamanda geri gidemeyiz. Bu yüzden, Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişi yeniden tesis edebilecek ve ciddi bir küresel ekonomik gerilemeyi önleyebilecek olan geceki ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum."

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise X'ten konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Tsahkna, bunun sürdürülebilir diplomasi, bölgesel istikrar ve kalıcı barışa dönüşmesinin öncelik olduğunu ifade etti.

Tsahkna, Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak yeniden açılmasının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.