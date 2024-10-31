İskeçe'de Müftü Protestosuna Soruşturma - Son Dakika
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İskeçe'de Müftü Protestosuna Soruşturma

Batı Trakya Türkleri'nin atanmış müftüleri protestosu sonrası Yunan emniyeti soruşturma başlattı.

31.10.2024 17:22
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Batı Trakya Türklerinin, 11 Ekim'de İskeçe'deki Çınar Camii'nde Yunan devleti tarafından atanmış müftüleri protesto etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Andreas Nikolakopulos, NİKİ Partisi Milletvekili Nikos Papadopulos'un konuyla ilgili sorusuna verdiği yanıtta, İskeçe Emniyetinin olaya ilişkin resen soruşturma başlattığını ve tüm bilgilerin savcılığa iletildiğini bildirdi.

Bu olayın, devletin kamu düzenini koruma kararlılığını bir kez daha gösterdiğini savunan Nikolakopulos, emniyet birimlerinin ulusal güvenlik kapsamındaki tüm konuları titizlikle takip ettiğini ve benzer olaylarla ilgili bu yıl içinde 6 davanın daha yargıya taşındığını ifade etti.

Nikolakopulos, Yunanistan'ın, ülkedeki herkesin inancını özgürce yerine getirmesine olanak sağladığını ileri sürerek, "Yunan devleti kimsenin dini inancına saygısızlık yapılmasına müsamaha göstermez." dedi.

Atanmış müftüler, 11 Ekim'de Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis'in katılımıyla yapılan İskeçe Medresesi'nin açılışının ardından cuma namazı kılmak için Çınar Camii'nde girmeye çalışmıştı. Ancak cemaat bu girişimi tepkiyle karşılayarak atanmış müftüleri camiden uzaklaştırmıştı.

Azınlık mensupları, camide bulunan İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı işaret ederek "Bizim müftümüz içeride" sloganları atmıştı.

Batı Trakya Türk Azınlığı, dini liderlerin seçimle belirlenmesini talep ederken, Yunan devleti atanmış müftüleri görevlendirmeye devam ediyor. Bu durum, Batı Trakya'daki müftülük meselesinin çözülmeyen bir sorun olarak kalmasına neden oluyor ve azınlık toplumunun tepkisine yol açıyor.

Azınlık mensupları, Lozan Antlaşması'yla garanti altına alınan haklarının çiğnendiğini ve atanmış müftülerin toplum tarafından kabul edilmediğini belirtiyor.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Yunanistan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskeçe'de Müftü Protestosuna Soruşturma - Son Dakika

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