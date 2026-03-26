İskeçe'de Müftüler Davası Başlıyor

Batı Trakya'nın İskeçe kentindeki Çınar Camisi'nde 11 Ekim 2024'te tayinli müftülerin camiye girişinin engellenmesi üzerine 4 azınlık mensubuna açılan dava, yarın İskeçe'de görülecek.

Dava açılan Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse imzasıyla yapılan açıklamada, azınlığın kendi iradesiyle seçtiği müftüleri meşru kabul ettiği, atama yoluyla belirlenen müftüleri ise tanımadığı ifade edildi.

Açıklamada, 11 Ekim 2024'te yaşanan olayın herhangi bir kişinin ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik olmadığı, toplumun kolektif haklarına sahip çıkma amacı taşıdığı ve daha büyük gerginliklerin önüne geçildiği vurgulandı.

Yargı sürecine saygı duyulduğuna işaret edilen açıklamada, davanın hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde ve hakkaniyetle yürütüleceğine olan güvenin korunduğu kaydedildi.

Açıklamada, yarın görülecek davanın, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın müftülük meselesinin yeniden ele alınmasına vesile olması temennisinde bulunuldu.

Ne olmuştu?

11 Ekim 2024 Cuma günü Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis'in de katılımıyla gerçekleştirilen İskeçe Medresesinin açılışının ardından Yunan devletince atanmış müftüler Çınar Camisi'nde cemaatle birlikte cuma namazı kılmak istemiş ancak azınlık mensuplarınca camiden uzaklaştırılmıştı.

Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri, devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.