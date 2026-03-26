İskeçe'de Müftüler Davası Başlıyor

26.03.2026 15:38
Tayinli müftülerin camiye girişi engellenen azınlık üyelerine açılan dava yarın görülecek.

Batı Trakya'nın İskeçe kentindeki Çınar Camisi'nde 11 Ekim 2024'te tayinli müftülerin camiye girişinin engellenmesi üzerine 4 azınlık mensubuna açılan dava, yarın İskeçe'de görülecek.

Dava açılan Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse imzasıyla yapılan açıklamada, azınlığın kendi iradesiyle seçtiği müftüleri meşru kabul ettiği, atama yoluyla belirlenen müftüleri ise tanımadığı ifade edildi.

Açıklamada, 11 Ekim 2024'te yaşanan olayın herhangi bir kişinin ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik olmadığı, toplumun kolektif haklarına sahip çıkma amacı taşıdığı ve daha büyük gerginliklerin önüne geçildiği vurgulandı.

Yargı sürecine saygı duyulduğuna işaret edilen açıklamada, davanın hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde ve hakkaniyetle yürütüleceğine olan güvenin korunduğu kaydedildi.

Açıklamada, yarın görülecek davanın, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın müftülük meselesinin yeniden ele alınmasına vesile olması temennisinde bulunuldu.

Ne olmuştu?

11 Ekim 2024 Cuma günü Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis'in de katılımıyla gerçekleştirilen İskeçe Medresesinin açılışının ardından Yunan devletince atanmış müftüler Çınar Camisi'nde cemaatle birlikte cuma namazı kılmak istemiş ancak azınlık mensuplarınca camiden uzaklaştırılmıştı.

Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri, devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

Kaynak: AA

Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:45
Demet Akalın’ın “Sen bir eve gel lan“ dediği eşi podyuma çıktı
Demet Akalın'ın "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
