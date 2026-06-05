İskeçe'deki Müftü Davası Ertelendi - Son Dakika
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İskeçe'deki Müftü Davası Ertelendi

İskeçe\'deki Müftü Davası Ertelendi
05.06.2026 12:08
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İskeçe'de, müftülerin camiye girişi engellenen 4 Türk hakkında dava ertelendi, destekçiler toplandı.

Batı Trakya'nın İskeçe kentinde, Yunan devleti tarafından atanan müftülerin Çınar Camisi'ne girişinin engellenmesiyle ilgili 4 Batı Trakya Türkü hakkında açılan dava ertelendi.

İskeçe Mahkemesinde görülen davada, Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse'nin yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme, yargılananlardan birinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamaması üzerine ertelendi.

Duruşma öncesinde mahkeme binası önünde çok sayıda Batı Trakya Türkü, yargılanan kişilere destek vermek amacıyla toplandı.

Mahkeme önünde ayrıca Yunan devletinin atadığı müftüleri destekleyen bir grup da hazır bulundu. Grup üyeleri zaman zaman "Yaşasın Yunanistan" ve "Defolun Türkler" sloganları attı. Duruşmanın ardından seçilmiş müftüler ve Batı Trakyalı Türklerin birlikte fotoğraf çektirdiği sırada, karşı grubun sözlü sataşmaları nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, davanın yalnızca sanıkları değil tüm Batı Trakya Türk toplumunu ilgilendirdiğini belirtti.

Trampa, "Burada sadece 4 arkadaşımız yargılanmıyor, bütün azınlığın varlığı sorgulanıyor." dedi.

Batı Trakya Türklerinin davayı yakından takip ettiğini ifade eden Trampa, bundan sonraki duruşmalarda da toplumun dayanışmasını sürdüreceğini kaydetti.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif de mahkeme önünde yaşananların Batı Trakya Türk toplumu içinde görüş ayrılığı varmış gibi bir izlenim oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Şerif, bu amaçla bazı kişilerin özellikle mahkeme önüne getirildiği yönünde bir kanaat oluştuğunu belirterek, söz konusu kişilerin de yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduklarının gözlemlendiğini ifade etti.

Şerif, Batı Trakya Türklerinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurguladı.

Duruşmayı, Batı Trakyalı Türk milletvekilleri Burhan Baran, Özgür Ferhat ve Hüseyin Zeybek ile çok sayıda soydaş izledi.

Ne olmuştu?

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis'in de katılımıyla 11 Ekim 2024 Cuma günü gerçekleştirilen İskeçe Medresesi'nin açılışının ardından Yunan devletince atanan müftüler, Çınar Camisi'nde cemaatle birlikte cuma namazı kılmak istemiş, ancak azınlık mensuplarınca camiden uzaklaştırılmıştı.

Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri, devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak, kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Müftü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskeçe'deki Müftü Davası Ertelendi - Son Dakika

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