İskeçe Türk Birliği, Yunanistan'ın kararlarına karşı mücadelesini sürdürecek - Son Dakika
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İskeçe Türk Birliği, Yunanistan'ın kararlarına karşı mücadelesini sürdürecek

İskeçe Türk Birliği, Yunanistan\'ın kararlarına karşı mücadelesini sürdürecek

İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Yunanistan'ın uyguladığı kararlara karşı Birliğin hak arama mücadelesine devam edeceklerini söyledi. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünce düzenlenen panelde Ahmetoğlu, İTB'nin Türk kültürünü yaşatan önemli bir kuruluş olduğunu belirtti. Ahmetoğlu, Yunanistan'ın İTB'yi kapatma sürecinin 15 yıldır devam ettiğini ve AİHM kararlarının hala uygulanmadığını ifade etti. İTB Hukuk Danışmanı avukat Ahmet Kara ise Yunanistan'ın bu kararı uygulamak zorunda olduğunu vurguladı.

09.05.2024 17:57
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İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Yunanistan'ın uyguladığı kararlara karşı Birliğin hak arama mücadelesine devam edeceklerini söyledi.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünce, Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu'nun yönlendiriciliğinde "41. Yılında İskeçe Türk Birliğinin Hukuk Mücadelesi" Paneli düzenlendi.

Ahmetoğlu, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'ndaki panelde 1927'de kurulan İTB'nin Batı Trakya'daki ilk Türk sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Gençlerin bir araya gelerek futbol, halk oyunları ve tiyatro faaliyetlerini gerçekleştirildiği İTB'nin Türk kültürünü yaşatan mihenk taşı olduğunu kaydeden Ahmetoğlu, 1983'te Yunanistan'ın hukuksuzca adım atarak birliğin tabelasını söktüğünü ve kapatılması için sürecin başlatıldığını dile getirdi.

Yunanistan tarafından kapatılan İTB ile ilgili olarak 2005'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurduklarını ve 2008 yılında davayı kazandıklarını belirten Ahmetoğlu, şunları kaydetti:

"İcra Dairesi, bunun uygulanması ile ilgili yine baskılarını ve çağrılarını sürdürüyor. '15 yıl geçti, 16. yıla giriyor, bu kararları niye uygulamıyorsunuz?' diye soruyor. Yunanistan, bu sefer ' Bunun uygulanabilirliğini araştırmak için uzmanlardan oluşan bir komisyon oluşturacağız.' şeklinde cevap veriyor.

15 yıl geçti, bir komisyon oluştu. Komisyon, çalışmaya başladıktan sonra 15 sene geçebilir. Bizim ömrümüz bunu görmeye yeter mi bilemiyorum. 10 yaşındaydım bu süreç başladığında, şimdi 51 yaşındayım. Ümit ediyorum, emekliliğe kadar Yunanistan, AİHM kararlarını uygulama ve yıllarca süren bu haksızlığı ortadan kaldırma iradesini gösterecektir."

Ahmetoğlu, İTB'nin fiili faaliyette bulunduğunu ancak legal dernek hüviyetinin olmadığını dile getirdi.

Yunanistan'ın Türk azınlığın varlığını inkar ettiğini ve insan hakları ihlalinde bulunduğunu belirten Ahmetoğlu, hak arama mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.

İTB Hukuk Danışmanı avukat Ahmet Kara da İTB ile ilgili AİHM süreci hakkında bilgi verdi.

Verilen hukuk mücadelesinin aşamalarını ayrıntılı şekilde anlatan Kara, Yunanistan'ın bu kararı uygulamak durumunda olduğunu vurguladı.

Panele akademisyenler ve Trakya Üniversitesinde öğrenim gören Batı Trakyalı öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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