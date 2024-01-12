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İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, gazetecilerle bir araya geldi

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Belediyesi 3 Nolu Tesis'te düzenlenen programda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Tosyalı, 58 aydır belediye başkanı olarak görev yapmasının ardından ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, gazetecilerle bir araya geldi
12.01.2024 - 14:17,  Güncelleme: 14:18
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İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, gazetecilerle bir araya geldi.

Tosyalı, İskenderun Belediyesi 3 Nolu Tesis'te düzenlenen programda, kamusal bir görevi yerine getiren gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Belediye başkanı olarak 58 aydır görevde olduğunu belirten Tosyalı, göreve geldikleri günden bu yana ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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