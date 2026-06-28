İskenderun\'da DENEYAP Proje Şenliği

Hatay'ın İskenderun ilçesinde DENEYAP Dönem Sonu Proje Şenliği gerçekleştirildi.

İskenderun Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrenciler, dönem boyunca hazırladıkları projeleri sergiledi.

Kaymakam Muhammet Önder de şenliğe katılarak öğrencilerin projelerini inceledi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Kahramanmaraş İl Sorumluluğunun yanı sıra vekaleten Vakfın Hatay İl Sorumluluğu görevini de yürüten Muhammed Mahfuz Erkan, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin 2 yıl boyunca edindikleri bilgi ve birikimi ürünlere dönüştürdüklerini belirterek, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin de öğrencilerin 2 yıllık zorlu eğitim sürecini başarıyla noktaladıklarını söyledi.

Etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları teknoloji projelerini davetlilere tanıttı, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.